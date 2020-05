MTV anni '80: l'intero archivio dei programmi è online (Di giovedì 7 maggio 2020) I programmi di MTV andati in onda negli anni '80 è stato caricato su Archive.org, permettendo ai fan di riviverne atmosfere e sonorità. I programmi andati in onda su MTV negli anni '80, compresi concerti, speciali e video, sono stati caricati online per la gioia di chi prova un po' di nostalgia per quel decennio o vuole semplicemente fare un tuffo nel passato. Nel mese di aprile un utente di Archive.org chiamato Windsiger ha infatti deciso di caricare sulla piattaforma la sua collezione di filmati. L'archivio condiviso online comprende le registrazioni compiute su VHS che risalgono al periodo compreso tra il 1981 al 1989. La collezione personale di programmi, speciali e concerti è composta davvero moltissimo materiale trasmesso da MTV e persino delle ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 7 maggio 2020) Idi MTV andati in onda negli'80; stato caricato su Archive.org, permettendo ai fan di riviverne atmosfere e sonorità. Iandati in onda su MTV negli'80, compresi concerti, speciali e video, sono stati caricatiper la gioia di chi prova un po' di nostalgia per quel decennio o vuole semplicemente fare un tuffo nel passato. Nel mese di aprile un utente di Archive.org chiamato Windsiger ha infatti deciso di caricare sulla piattaforma la sua collezione di filmati. L'condivisocomprende le registrazioni compiute su VHS che risalgono al periodo compreso tra il 1981 al 1989. La collezione personale di, speciali e concerti; composta davvero moltissimo materiale trasmesso da MTV e persino delle ...

In streaming l’intera programmazione anni ’80 di Music Television

