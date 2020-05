Mes, Commissione Ue chiarisce le condizioni: “Monitoraggio solo su spese sanitarie, nessuna sorveglianza o richiesta di correzione conti” (Di giovedì 7 maggio 2020) Il monitoraggio sarà concentrato solo sulle spese sanitarie legate al coronavirus. Nessuna missione “ad hoc in loco”, nessun monitoraggio e richieste di “correzioni aggiuntive dei conti”, nemmeno ex post. Alla vigilia della nuova videoconferenza dell’Eurogruppo, la Commissione europea chiarisce quali saranno le condizionalità della nuova linea di credito pandemica legata al Mes. Nella lettera che i commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni hanno inviato la presidente dell’Eurogruppo Centeno viene chiarito il tipo di monitoraggio che Bruxelles effettuerà. La Commissione ha anche stabilito che tutti i 19 Paesi della zona euro sono idonei ad accedere al Mes, perché “i debiti pubblici sono sostenibili”. Compreso il debito italiano che, dopo il picco del 2020, al 159% del Pil, imboccherà una traiettoria ... Leggi su ilfattoquotidiano Mes - la Commissione Ue non porrà condizioni a chi riceve i fondi

Mes - la Commissione Ue non porrà nuove condizioni a chi riceve i fondi

Verso l'intesa sul Mes : sorveglianza light ma la Commissione potrà chiedere di più (Di giovedì 7 maggio 2020) Il monitoraggio sarà concentratosullelegate al coronavirus. Nessuna missione “ad hoc in loco”, nessun monitoraggio e richieste di “correzioni aggiuntive dei conti”, nemmeno ex post. Alla vigilia della nuova videoconferenza dell’Eurogruppo, laeuropeaquali saranno le condizionalità della nuova linea di credito pandemica legata al Mes. Nella lettera che i commissari Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni hanno inviato la presidente dell’Eurogruppo Centeno viene chiarito il tipo di monitoraggio che Bruxelles effettuerà. Laha anche stabilito che tutti i 19 Paesi della zona euro sono idonei ad accedere al Mes, perché “i debiti pubblici sono sostenibili”. Compreso il debito italiano che, dopo il picco del 2020, al 159% del Pil, imboccherà una traiettoria ...

eziomauro : 'Nessun controllo supplementare per chi usa il Mes': così la Commissione europea elimina il rischio… - eziomauro : Nel Mes spunta la 'sorveglianza rafforzata'. Commissione e Bce controlleranno Roma - LaStampa : La Commissione scrive agli stati membri dell’Eurozona. Domani vertice dei ministri economici. - RateoC : RT @Corriere: Mes, la Commissione scrive all’Eurogruppo: niente Troika, controllo delle spese - justfastF1 : RT @icebergfinanza: CARTA STRACCIA ... promesse di mercante non valgono nulla! “Nessun controllo supplementare per chi usa il Mes”: così la… -