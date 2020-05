L’Ungheria ha bocciato una convenzione Ue contro la violenza sulle donne: favorirebbe “l’ideologia gender” (Di giovedì 7 maggio 2020) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)Per combattere la violenza di genere, il Consiglio d’Europa ha adottato nel 2011 la convenzione di Istanbul, il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sulla materia. Si tratta di un documento che obbliga gli stati che decidono di aderirvi a garantire una risposta giuridica adeguata per individuare e perseguire i reati collegati a questa fattispecie di abuso. Tra vari elementi di novità che introduce c’è la definizione di genere, che include aspetti non unicamente basati sulla distinzione biologica dei sessi, e nuove tipologie di reati come matrimonio forzato e stalking. L’Ungheria ha formalmente sottoscritto il trattato nel 2014, ma oggi il parlamento ungherese non l’ha ratificato. Per i due partiti di maggioranza del paese, quello conservatore e populista del primo ministro Viktor ... Leggi su wired (Di giovedì 7 maggio 2020) (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)Per combattere ladi genere, il Consiglio d’Europa ha adottato nel 2011 ladi Istanbul, il primo trattato internazionale giuridicamente vincolante sulla materia. Si tratta di un documento che obbliga gli stati che decidono di aderirvi a garantire una risposta giuridica adeguata per individuare e perseguire i reati collegati a questa fattispecie di abuso. Tra vari elementi di novità che introduce c’è la definizione di genere, che include aspetti non unicamente basati sulla distinzione biologica dei sessi, e nuove tipologie di reati come matrimonio forzato e stalking. L’Ungheria ha formalmente sottoscritto il trattato nel 2014, ma oggi il parlamento ungherese non l’ha ratificato. Per i due partiti di maggioranza del paese, quello conservatore e populista del primo ministro Viktor ...

