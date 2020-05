Libera messa in Fase 2 | il governo dà il via libera dal 18 ma cinema e teatri restano

(Di giovedì 7 maggio 2020)in2. Il protocollo che la Conferenza Episcopale “esigeva” dal, è arrivato: Palazzo Chigi ha firmato il testo che garantisce la ripresa del rito eucaristico dal 18 maggio, seppur “nel rispetto della normativa sanitaria disposta per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2”. Ildunque risolve la “grana” Chiesa. Lo fa garantendo l’accesso alle chiese anche “in occasione di celebrazioni liturgiche” prima dire i, e i. Ma soprattutto prima di decidere sull’altro pilastro fondante della nazionale: il calcio. La parte spirituale della domenica, insomma, è a posto. Le misure per la “sana”previste dal protocollo riguardano ovviamente “l’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti; le attenzioni ...

ercatenam : RT @paam1972: #18maggio : potete tornare a non andare a #Messa - paam1972 : #18maggio : potete tornare a non andare a #Messa - Pibirisi : RT @fabiomorelli75: - gjscco : RT @fabiomorelli75: - fabiomorelli75 : -

Ultime Notizie dalla rete : Libera messa

Il Messaggero

È stato siglato questa mattina, a Palazzo Chigi, l'accordo tra la Conferenza Episcopale Italiana ed il Governo per la riapertura delle messe ai fedeli dal prossimo 18 maggio. Il tutto in piena sicurez ...Politica - Poi gli italiani potranno tornare finalmente a partecipare alle messe in chiesa, in condizioni di sicurezza e secondo le modalità che saranno precisate a tutela della salute di tutti. Gran ...