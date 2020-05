Il nuovo visore Oculus Quest 2 sarà più leggero e potente

Leggi su wired

(Di giovedì 7 maggio 2020) (Foto: Facebook)Si avvicinano i giorni in cui Facebook presenterà una nuova versione del propriomarchiato, con un modello2 che prende sempre più consistenza nell’ancora nebuloso mondo dei rumors. Secondo le indiscrezioni conterà su una struttura più leggera, ma al contempo su un hardware che garantirà più velocità di elaborazione e più potenza assieme a una capacità di mostrare un aggiornamento delle immagini più elevato. Dunque, su un’esperienza ancora più coinvolgente soprattutto in ambito videoludico. Ilconnesso per la realtà virtuale è già dato da tempo in via di lavorazione ed è peraltro il modello più interessante del catalogo Facebook, in quanto senza fili e autonomo rispetto alle variantiRift S eGo. Il ...