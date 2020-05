Gli obesi sono più a rischio Coronavirus (Di giovedì 7 maggio 2020) Le cellule adipose producono grandi quantità di una proteina che il nuovo Coronavirus utilizza per infiltrarsi nelle cellule. Per questo le persone in sovrappeso potrebbero essere piu' a rischio di complicazioni. Questo è quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista obesity e condotto dagli esperti del Servizio sanitario nazionale inglese Public Health England, che hanno raccolto i dati riguardo i pazienti Covid-19. "Il 75 per cento dei pazienti Covid-19 in terapia intensiva è sovrappeso. In Inghilterra circa tre adulti su dieci sono clinicamente obesi, cioè presentano un indice di massa corporea superiore a 30, uno dei tassi piu' alti nel mondo occidentale", sostengono i ricercatori. "Le cellule chiamate adipociti, che si trovano negli organismi delle persone in sovrappeso e nei pazienti diabetici di tipo 2, potrebbero fungere da 'serbatoio ... Leggi su agi Tiroide - osteoporosi - diabete e obesità : in diretta Facebook - gli endocrinologi rispondono

