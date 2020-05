Giuseppe De Donno: l’account Facebook del primario è sparito – VIDEO (Di giovedì 7 maggio 2020) Il profilo Facebook di Giuseppe De Donno, primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, è scomparso Il profilo Facebook del primario di Pneumologia dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, Giuseppe De Donno, sembra essere sparito dal web nelle ultime ore. L’account è scomparso dopo la sua ospitata a Porta a Porta, dove ha parlato della terapia con il plasma dei pazienti guariti … L'articolo Giuseppe De Donno: l’account Facebook del primario è sparito – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie La scomparsa dei profili Facebook del dottor Giuseppe De Donno

«Giuseppe De Donno ha disattivato il suo account su Facebook ed è in silenzio stampa»

