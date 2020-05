Firenze: Mia (unità cinofila della Polizia) scova un chilo di droga. Due pusher arrestati (Di giovedì 7 maggio 2020) Mia, insieme al collega Eviva, ha scoperto quasi un chilo di droga (esattamente 980 grammi), in particolare hashish e marijuana, nascosta sotto terra in via del Fosso Macinante. La droga è stata sequestrata. Due persone sono state arrestate per spaccio. La Polizia di Stato ha anche arrestato tre marocchini e un senegalese. E scoperto un accendino con polvere bianca Leggi su firenzepost Coronavirus - Ribery : «Forza mia Firenze - ne usciremo insieme» – FOTO

Mia, insieme al collega Eviva, ha scoperto quasi un chilo di droga (esattamente 980 grammi), in particolare hashish e marijuana, nascosta sotto terra in via del Fosso Macinante. La droga è stata sequestrata. Due persone sono state arrestate per spaccio. La Polizia di Stato ha anche arrestato tre marocchini e un senegalese. E scoperto un accendino con polvere bianca

FIRENZE – Era stata premiata in dicembre, durante la cena degli auguri dell’Associazione Stampa Toscana, Mia, straordinaria unità di cinofila della Polizia di Stato. Che ieri, insieme al collega Eviva ...

A Firenze continuano i servizi di contrasto allo spaccio di droga e nelle ultime 48 ore la Polizia ha sequestrato oltre un chilo di stupefacenti e due persone sono state arrestate e altre due denuncia ...

