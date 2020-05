Noovyis : (Fase 2: giudici pace Milano, 'udienze ordinarie dopo 8 giugno, uffici piccoli') Playhitmusic - - TV7Benevento : Fase 2: giudici pace Milano, 'udienze ordinarie dopo 8 giugno, uffici piccoli'... - simona_giudici : RT @laurabruno19: Tecnologie alleate per riscrivere le relazioni a distanza in questa fase ancora così difficile e incerta. Lo #smartworkin… - Andrea657578320 : @IlCastiga @matteosalvinimi I pensionati, a rischio vita, nemmeno doveva citarli il tuo Capitan Coniglio. Comunque… - Laura__78__ : I giudici della fase due sono molto più numerosi rispetto a quelli della fase uno, vedo. -

Ultime Notizie dalla rete : Fase giudici

Milano, 7 mag. (Adnkronos) - Le udienze davanti ai giudici di pace slittano ancora. Lo ha deciso il presidente del tribunale di Milano, Roberto Bichi nelle nuove linee guida per lo svolgimento dell'at ...Tutte le udienza in presenza saranno celebrate a porte chiuse, ma per quelle del settore civile si prosegue in remoto, salvo eccezioni che saranno valutate dai giudici caso per caso. La presidente del ...