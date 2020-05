Fase 2 | Borrelli | Se riparte il virus ci sarà inasprimento delle misure

(Di giovedì 7 maggio 2020) «C'è in corso un attento monitoraggio. Ed è previsto undi contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare lanza del». Così il capo della Protezione...

MediasetTgcom24 : Fase 2, Borrelli: 'Inasprimento delle misure se riparte il virus' #coronavirusitalia - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Fase 2, Borrelli: 'Inasprimento delle misure se riparte il virus' #coronavirusitalia - pajocco63 : FASE 2, BORRELLI: 'INASPRIMENTO DELLE MISURE SE RIPARTE IL VIRUS' a questo mancano le dirette tv ed il protagonis… - teo_acm : RT @MediasetTgcom24: Fase 2, Borrelli: 'Inasprimento delle misure se riparte il virus' #coronavirusitalia - Fede_Jewels : RT @MediasetTgcom24: Fase 2, Borrelli: 'Inasprimento delle misure se riparte il virus' #coronavirusitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Fase Borrelli

Agenzia ANSA

Il Capo della protezione civile, Angelo Borrelli, è intervenuto in Commissione Affari Costituzionali per chiarire alcuni dubbi e lo stato attuale della gestione dell'emergenza legata al coronavirus: " ...ROMA – “C’è in corso un attento monitoraggio ed è previsto un inasprimento delle misure di contenimento in caso di fenomeni che dovessero rimarcare la ripartenza del virus“. Lo ha detto il capo della ...