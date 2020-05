Coronavirus | l’inquietante app Usa che traccia i contagi tra gli universitari assegnando

Leggi su open.online

(Di giovedì 7 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in diretta Tre università in America – la University of Southern California, la Emory University e la University of Texas Health Science Center – stanno progettando un’app per telefoni cellulari che combini labilità dei contatti con un “punteggio di rischio” individuale. Il nuovo programma metterà in relazione la posizione dell’utente e i sintomi da, tutto in tempo reale. Contemporaneamente sarà assegnato un “punteggio di rischio” individuale, non solo agli utenti singoli ma anche ai luoghi pubblici visitati. L’idea si ispira a quanto già fatto in Cina con un’applicazione che valutava i fattori di rischio associati agli utenti mediante l’utilizzo di codici di colore verde, giallo e rosso, ispirati al funzionamento dei semafori. ...