Cornavirus nel Lazio, positivi, deceduti e guariti: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di giovedì 7 maggio 2020) Ieri nel Lazio è stato registrato un dato di 81 casi positivi di cui 22 sono però riferiti a recuperi di ritardate notifiche, con un trend al 1,1%. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 10 nuovi casi positivi nelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere i guariti che sono arrivati a 2.024 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 161 mila. Controlla qui la situazione del tuo Comune Per visualizzare la cartina per Comune sulla diffusione del coronavirus nel Lazio, puoi fare click sul seguente link: https://drive.google.com/open?id=1sI jgUiLG9xh7GKQp5-W- NV9tS7Z2Ne&usp=sharing La situazione nella Asl Roma 6 <<Oggi nei Castelli Romani e Litoranea sono guarite 12 persone. La buona notizia dei soggetti guariti è stata fornita dai comuni di Anzio (+5 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Cornavirus. Zona rossa nel bolognese - borsa a picco - in arrivo aiuti a famiglie (Di giovedì 7 maggio 2020) Ieri nelè stato registrato un dato di 81 casidi cui 22 sono però riferiti a recuperi di ritardate notifiche, con un trend al 1,1%. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente ci sono stati 10 nuovi casinelle ultime 24h e zero decessi. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 4, mentre continuano a crescere iche sono arrivati a 2.024 totali e i tamponi totali eseguiti sono stati circa 161 mila. Controlla qui la situazione del tuoPer visualizzare la cartina persulla diffusione del coronavirus nel, puoi fare click sul seguente link: https://drive.google.com/open?id=1sI jgUiLG9xh7GKQp5-W- NV9tS7Z2Ne&usp=sharing La situazione nella Asl Roma 6 <

L’emergenza coronavirus ha messo in evidenza l’esigenza di cambiare ... solo il patrimonio edilizio esistente ma anche i rapporti sociali. Cercare di integrare nel progetto di co-housing anche ...

Previsioni economiche di primavera 2020: una recessione profonda e disomogenea, una ripresa incerta

La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock violento per l'economia mondiale e per quella dell'UE, con conseguenze socioeconomiche molto gravi. La pandemia di coronavirus rappresenta uno shock vi ...

