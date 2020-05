Chris Hemsworth: le foto con il suo cane fanno impazzire i fan (Di giovedì 7 maggio 2020) Chris Hemsworth ha realizzato un servizio fotografico per GQ con il suo cane e i fan hanno condiviso il proprio entusiasmo online. Chris Hemsworth ha realizzato un servizio fotografico per il magazine GQ con il suo cane Sunny e i fan della star del Marvel Cinematic Universe hanno espresso il proprio entusiasmo online. L'attore, attualmente protagonista del film Tyler Rake, è ritratto nella copertina della rivista e il post pubblicato online ha preso alla sprovvista i follower. La star australiana ha scritto: "Complimenti al mio cane per aver ricevuto la sua prima copertina di GQ". Chris Hemsworth ha aggiunto: "Di solito è davvero riservata e anche se è stata una cagnolina di poche parole e prevalentemente altezzosa durante l'intervista, credo che il ... Leggi su movieplayer Tyler Rake | l’action movie di Netflix con Chris Hemsworth avrà un sequel

Tyler Rake - Chris Hemsworth ringrazia i fan : "Lo avete reso il film numero 1 al mondo" (VIDEO)

Top Ten Netflix 3 Maggio : Chris Hemsworth ringrazia i fan per il successo di Tyler Rake (Di giovedì 7 maggio 2020)ha realizzato un serviziografico per GQ con il suoe i fan hanno condiviso il proprio entusiasmo online.ha realizzato un serviziografico per il magazine GQ con il suoSunny e i fan della star del Marvel Cinematic Universe hanno espresso il proprio entusiasmo online. L'attore, attualmente protagonista del film Tyler Rake, è ritratto nella copertina della rivista e il post pubblicato online ha preso alla sprovvista i follower. La star australiana ha scritto: "Complimenti al mioper aver ricevuto la sua prima copertina di GQ".ha aggiunto: "Di solito è davvero riservata e anche se è stata una cagnolina di poche parole e prevalentemente altezzosa durante l'intervista, credo che il ...

musicismyiratze : RT @_imMartina: Ma ci pensate che Liam Hemsworth (Gale) è il fratello di Chris (Thor)? Tutti gnocchi in quella famiglia #HungerGames https… - _imMartina : Ma ci pensate che Liam Hemsworth (Gale) è il fratello di Chris (Thor)? Tutti gnocchi in quella famiglia… - artsniallx : RT @Cristianosmile: Gli unici 2 che invidio in questa quarantena sono la moglie di Chris Hemsworth e il cane di Chris Evans - alexandraava98 : RT @Cristianosmile: Gli unici 2 che invidio in questa quarantena sono la moglie di Chris Hemsworth e il cane di Chris Evans - smoakdsqueen : @scivolidinuovo_ Io l’altra volta ho sognato di essere fidanzata con Chris Hemsworth e di portarlo a tagliarsi i capelli HAHAHAHA -