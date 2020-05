Cciaa dona 1 mln euro a Spallanzani

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 7 maggio 2020) Roma – Un milione dicome contributo nel pieno dell’emergenza coronavirus per sostenere la ricerca, la sperimentazione di nuove terapie, l’acquisto di apparecchiature clinico-diagnostiche e di presidi medico-sanitari. È lazione della Camera di commercio di Roma nei confronti dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Lazzaro’, annunciata oggi in occasione della firma di un protocollo d’intesa tra i due enti da parte del direttore dellacapitolina, Lorenzo Tagliavanti e del direttore generale dell’Inmi, Marta Branca. Lo, come spiegato dal direttore scientifico Giuseppe Ippolito, utilizzera’ la somma per la realizzazione di una piattaforma unica per valutare i farmaci sperimentali con dati clinici, genetici ed epidemiologici.