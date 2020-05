Capello: «Il mio approdo alla Juve grazie a un giornalista» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il racconto di Fabio Capello che ha svelato il retroscena sul suo discusso passaggio dalla Roma alla Juventus Fabio Capello racconta il retroscena del suo approdo dalla Roma alla Juventus che nel 2004 ha suscitato molte polemiche (il tecnico aveva dichiarato che non sarebbe mai andato alla Juve). Capello ha parlato a Sky Sport, svelando i primi contatti con la Juve. «Eravamo amici con Giorgio Tosatti e a Roma lo frequentavo. Un giorno mi chiama e mi dice: ‘Fabio, ti interesserebbe la Juve?’. Io gli dissi che dopo 5 anni a Roma sentivo di aver fatto la mia parte e che quindi la Juve mi poteva interessare. Mi mise in contatto con la Juve, ci incontrammo a Milano con Moggi e Giraudo, ma solo lui avrebbe avuto lo scoop della mia firma». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Foster duro : «Capello? Zero rispetto - mi ha fatto allenare mentre nasceva mio figlio» (Di giovedì 7 maggio 2020) Il racconto di Fabioche ha svelato il retroscena sul suo discusso passaggio dRomantus Fabioracconta il retroscena del suoRomantus che nel 2004 ha suscitato molte polemiche (il tecnico aveva dichiarato che non sarebbe mai andato).ha parlato a Sky Sport, svelando i primi contatti con la. «Eravamo amici con Giorgio Tosatti e a Roma lo frequentavo. Un giorno mi chiama e mi dice: ‘Fabio, ti interesserebbe la?’. Io gli dissi che dopo 5 anni a Roma sentivo di aver fatto la mia parte e che quindi lami poteva interessare. Mi mise in contatto con la, ci incontrammo a Milano con Moggi e Giraudo, ma solo lui avrebbe avuto lo scoop della mia firma». Leggi su Calcionews24.com

