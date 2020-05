Calendario Serie C 2019/2020: date, risultati e classifiche (Di giovedì 7 maggio 2020) Il Calendario della Serie C 2019/2020: date, risultati e classifiche dei tre gironi Campionato di Serie C 2019/2020 definitivamente sospeso, retrocessioni bloccate e Monza, Vicenza, Reggina e Carpi promosse in Serie B, le prime tre perché in testa ai rispettivi gironi al momento dello stop, la quarta per la miglior media punti fra le altre squadre (2.038). È questa la decisione dell’Assemblea di Lega Pro presa in data 7 maggio 2020, che andrà però ora ratificata e ufficializzata dal Consiglio Federale. Se quest’ultimo dovesse confermare tutto, ad essere ‘beffate’ sarebbero Reggio Audace (2.037), Bari (2.00), Monopoli (1.90) e Potenza (1.87). L’ultima parola, come detto, spetterà tuttavia al Consiglio Federale, la cui riunione è slittata dall’8 maggio a data da destinarsi. Le date A causa dell’emergenza ... Leggi su calcionews24 Calendario Serie C 2019/2020 : date - risultati e classifiche

Calendario Serie B 2019/2020 : date - giornate - risultati - classifica

Calendario Serie A 2019/2020 : date - risultati e classifica (Di giovedì 7 maggio 2020) Ildelladei tre gironi Campionato didefinitivamente sospeso, retrocessioni bloccate e Monza, Vicenza, Reggina e Carpi promosse inB, le prime tre perché in testa ai rispettivi gironi al momento dello stop, la quarta per la miglior media punti fra le altre squadre (2.038). È questa la decisione dell’Assemblea di Lega Pro presa in data 7 maggio, che andrà però ora ratificata e ufficializzata dal Consiglio Federale. Se quest’ultimo dovesse confermare tutto, ad essere ‘beffate’ sarebbero Reggio Audace (2.037), Bari (2.00), Monopoli (1.90) e Potenza (1.87). L’ultima parola, come detto, spetterà tuttavia al Consiglio Federale, la cui riunione è slittata dall’8 maggio a data da destinarsi. LeA causa dell’emergenza ...

GGiglio99 : @Reggina_1914 CHI CAZZO SE NE FRAGA DEL CALENDARIO, USCITE L'UFFICIALITÀ DELLA SERIE B, CHE STO IN ANSIA - TuttoMercatoWeb : Calendario completo della Bundes: via il 16/5. Gare in contemporanea nelle ultime 2 giornate - MondocalcioMag : @m_freda21 @SinC_Italia @Pippoevai @VargiuLuca @Sportpeoplenet @contrasti_sport Occorrerebbe ritagliare uno spazio… - infoitsport : LNP, al via gli ottavi del contest ''Leggende''. I ripescati, il tabellone, gli abbinamenti ed il calendario - Seri… - benedettimau : RT @Autodromo_Monza: ???? LE NUOVE DATE DTM2020 ???? ?? 13-15 Novembre 2020 Il calendario DTM 2020 nel tentativo di accogliere tutti i 10 c… -

Ultime Notizie dalla rete : Calendario Serie Calendario Serie A, due ipotesi al vaglio: lo scenario Cagliari News 24 Promozione, anche il Villa Mattoni riflette sull’idea di tornare in campo

Sant’Egidio alla Vibrata. Anche il Presidente del New Club Villa Mattoni, Pier Paolo Di Feliciantonio ha voluto esprimere un parere sul futuro del calcio dilettantistico:“Gli sponsor al momento non ha ...

Lazio, Bonolis: «Inzaghi eccezionale. Scudetto? Lo stop cambia le cose»

Il famoso conduttore di Canale 5, in diretta Instagram con Damiano Er Faina, parla di Lazio e della possibile ripresa della Serie A In questi giorni di quarantena, i vip stanno cercando comunque di in ...

Sant’Egidio alla Vibrata. Anche il Presidente del New Club Villa Mattoni, Pier Paolo Di Feliciantonio ha voluto esprimere un parere sul futuro del calcio dilettantistico:“Gli sponsor al momento non ha ...Il famoso conduttore di Canale 5, in diretta Instagram con Damiano Er Faina, parla di Lazio e della possibile ripresa della Serie A In questi giorni di quarantena, i vip stanno cercando comunque di in ...