Bonus vacanze 2020: importo, a chi spetta e requisiti. Cosa si sa (Di giovedì 7 maggio 2020) Bonus vacanze 2020: importo, a chi spetta e requisiti. Cosa si sa Bonus vacanze 2020: l’iniziativa è del ministro della Cultura e del Turismo Franceschini e nella sua ultima conferenza stampa vi ha accennato anche il Presidente del Consiglio Conte. Aiuterebbe a rilanciare il settore secondo i promotori ma gli imprenditori sono divisi. Bonus vacanze 2020: in Cosa potrebbe consistere? Il Bonus vacanze 2020 dovrebbe consistere sostanzialmente in un voucher che le famiglie potrebbero utilizzare nelle strutture turistiche italiane nel corso di quest’anno, andamento dei contagi permettendo. Il suo importo deve essere ancora comunicato ufficialmente, d’altra parte, la cifra che circola negli ultimi tempi è quella di 500 euro. Il Bonus, che potrebbe essere contenuto nel Decreto maggio, dovrebbe essere erogato a quei lavoratori che hanno un reddito compreso ... Leggi su termometropolitico Bonus vacanze - gli incentivi per ristrutturazioni e acquisto bici : tutti i contributi del nuovo decreto

Nuovi bonus - anche per bici e centri estivi Si lavora per il voucher vacanze

