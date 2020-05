Boldrini e Pezzopane sul caso Hunziker-Botteri. A pace fatta, parlano di lotta all’odio sul web. E riaprono la ferita (Di giovedì 7 maggio 2020) Mentre la Botteri lancia segnali di distensione dalla Cina. E fa pace via video con Michelle Hunziker, ingiustamente accusata di body shaming per un servizio satirico intestato all’inviata Rai e andato in onda a Striscia la notizia, la pletora di militanti buoniste modello Laura Boldrini. E come lei, tutte le di indomite attiviste dem. Quelle continuamente in marcia contro le discriminazioni di genere. E che si attaccano affannosamente al culto della lotta alle disparità tra i sessi. Un pericolo che vedono annidarsi ovunque. E continuamente… La Boldrini rispolvera cavalli di battaglia e vecchi slogan E così, dopo gli squilli di tromba e i rulli di tamburo che hanno dato la carica a scatenati hater e leoni da tastiera, tutti perennemente connessi. E tutti pronti a infierire oltremisura sulla Hunziker a suon di insulti e minacce. Dopo aver armato la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 maggio 2020) Mentre lalancia segnali di distensione dalla Cina. E favia video con Michelle, ingiustamente accusata di body shaming per un servizio satirico intestato all’inviata Rai e andato in onda a Striscia la notizia, la pletora di militanti buoniste modello Laura. E come lei, tutte le di indomite attiviste dem. Quelle continuamente in marcia contro le discriminazioni di genere. E che si attaccano affannosamente al culto dellaalle disparità tra i sessi. Un pericolo che vedono annidarsi ovunque. E continuamente… Larispolvera cavalli di battaglia e vecchi slogan E così, dopo gli squilli di tromba e i rulli di tamburo che hanno dato la carica a scatenati hater e leoni da tastiera, tutti perennemente connessi. E tutti pronti a infierire oltremisura sullaa suon di insulti e minacce. Dopo aver armato la ...

