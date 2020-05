Visioni virtuali contro la crisi | ma le sale restano lockdown

(Di giovedì 7 maggio 2020) Su un punto sono tutti d’accordo, e anzi ci tengono a sottolinearlo più volte con cura: MioCinema (www.miocinema.it), la nuova piattaforma italiana presentata ieri non sarà mai antagonista alle, anzi il suo obiettivo è diventarne un complemento. «Una integrazione» l’ha definita Andrea Occhipinti di Lucky Red, tra i promotori insieme a Circuito Cinema e Mymovies che ne è il partner tecnologico, quasi a rasserenare chi potrebbe invece interpretarla come l’ennesima spallata alla sala cinematografica la cui esistenza sembra messa … Continua L'articolola, ma leproviene da il manifesto.

dimidimitrak : RT @FotoCiol: ViVi Visioni Virtuali Toro Arte Contemporanea - DiBeShG2 : RT @FotoCiol: ViVi Visioni Virtuali Toro Arte Contemporanea - startzai : RT @p_lamattina: Oggi pomeriggio a partire dalle 15:00 , diversi incontri virtuali Dove si parla di Visioni /Scenari, Strategie Ecosistemi… - p_lamattina : Oggi pomeriggio a partire dalle 15:00 , diversi incontri virtuali Dove si parla di Visioni /Scenari, Strategie Eco… - p_lamattina : Venture Thinking Oggi pomeriggio a partire dalle 15:00 , diversi incontri virtuali Dove si parla di Visioni /Scena… -

Ultime Notizie dalla rete : Visioni virtuali

Il Manifesto

Su un punto sono tutti d’accordo, e anzi ci tengono a sottolinearlo più volte con cura: MioCinema (www.miocinema.it), la nuova piattaforma italiana presentata ieri non sarà mai antagonista alle sale, ...Imparare a guardare con occhi consapevoli un film non significa rimuovere il piacere e la fascinazione della visione, ma significa saper prendere le distanze dall'immagine, per comprendere come il reg ...