Tour de France 2020 | la Jumbo-Visma conferma la formazione Roglic | Dumoulin e Kruijswijk

Leggi su oasport

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Le modifiche al calendario, dovute all’emergenza Covid-19, non hanno fatto cambiare idea alla. Il team neerlandese, stante quanto riporta Cyclingnews, ha intenzione di presentarsi al via deldeschierando tutti e tre i suoi corridori migliori per i grandi giri, vale a dire Primoz, Tome Steven. Unastellare, che ai leader sopraccitati, oltretutto, aggiunge un cast di supporto che, salvo imprevisti, sarà composto da nomi del rango di: Tony Martin, Wout van Aert, Sepp Kuss, Robert Gesink, Laurens De Plus. Il sodalizio un tempo noto come Rabobank, dunque, in seguito al ritorno alla vittoria in un grande giro nella passata stagione, alla Vuelta a España, che ha messo fine a dieci anni di digiuno (il penultimo trionfo della squadra neerlandese in una corsa a tappe di tre settimane risale al Giro del 2009 ...