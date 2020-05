Sanlorenzo | accordo di finanziamento con CDP da 10 milioni

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) –ha siglato undicon Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da 10di euro per nuovi investimenti previsti dal Gruppo per il periodo 2020-2022. L’operazione – spiega la società attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di yacht e superyacht di alta gamma – contribuirà allo sviluppo e alla introduzione sul mercato di innovazioni e di tecnologie d’avanguardia nel panorama della nautica, la cui ricerca sarà fortemente orientata a principi di sostenibilità.

(Teleborsa) - Sanlorenzo ha siglato un accordo di finanziamento con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), da 10 milioni di euro per nuovi investimenti previsti dal Gruppo per il periodo 2020-2022. L'operaz ...