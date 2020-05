Riaperture di bar, ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio in alcune regioni. Boccia: “Attendiamo linee guida Inail” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Possibili Riaperture di bar, ristoranti e parrucchieri dal 18 maggio in alcune regioni. ROMA – La road map della ‘fase 2’ è stata illustrata dal premier Conte il 26 aprile ma in alcune regioni ci potrebbe essere una ripartenza anticipata. Sono possibili, infatti, le Riaperture di bar, ristoranti e parrucchieri a partire dal 18 maggio con la decisione che sarà presa dal Governo solo in prossimità della scadenza dell’attuale dpcm, fissata per domenica 17. Il ministro Boccia: “Attendiamo le linee guida dell’Inail” Le Riaperture saranno decise in base al fattore rischio stabilito dall’Inail. “Le linee guida – ha precisato il ministro Boccia – arriveranno tra il 14 e il 15 maggio. Secondo noi dal 18 qualcosa riaprirà ma escludo che questo possa avvenire prima della scadenza di questo ... Leggi su newsmondo Coronavirus - Boccia annuncia ulteriori riaperture : dal 18 maggio parrucchieri - bar e ristoranti aperti in alcune regioni

