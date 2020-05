Project xCloud: l’anteprima arriva in Italia (Di mercoledì 6 maggio 2020) La preview pubblica di Project xCloud, il servizio che consente di giocare in streaming, è da ieri disponibile in Italia per un umero limitato di utenti. Project xCloud arriva in Italia Durante la giornata di ieri la preview del servizio è stata estesa ad altri 7 paesi europei: Italia, Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Norvegia, Spagna e Svezia. Scopri lo streaming di gioco con Xbox Project xCloud (Anteprima). Gioca a oltre 50 titoli preferiti di Xbox sul tuo telefono o tablet Android, eseguendo lo streaming direttamente dal cloud su Wi-Fi o sulla tua rete mobile. Con il lancio di questo test, ti invitiamo a contribuire a creare il futuro dello streaming dei giochi. Come registrarsi L’anteprima di xCloud è solo su invito ed è possibile iscriversi recandosi alla seguente pagina. I requisiti per partecipare al test sono i seguenti: Smartphone o ... Leggi su windowsinsiders La beta di Project xCloud è ora disponibile anche in Italia

