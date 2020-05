Nascar 2020, Truck Series: Austin Hill in testa dopo due gare, si ripartirà da Charlotte (Di mercoledì 6 maggio 2020) Dal Charlotte Motor Speedway anche la Nascar Gander RV & Outdoors Truck Series tornerà in pista dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria. La Truck Series, che per chi non lo sapesse è paragonabile alla “F3” della Nascar, è un importantissimo banco di prova per giovani promesse che si sfidano contro alcuni dei volti storici della categoria. L’obiettivo dei ragazzi della Truck Series è quello di crescere al più presto per raggiungere un posto nella Cup Series, la categoria principale del mondo Nascar. Bisogna però specificare che la categoria in questione non sta alla base della “piramide” dei campionati contrassegnati dalla National Association for Stock Car Auto Racing. Esistono infatti moltissime categorie nazionali e altre ‘regionali’, come la K & N Pro Series Est ad ... Leggi su oasport Nascar Xfinity Series 2020 - battaglia serrata tra Harrison Burton e Chase Briscoe. Si riparte a Darlington!

Nascar 2020 - la classifica dopo 4 gare. Si riparte il 17 maggio : senza qualifiche e con week-end compressi

Nascar 2020 : si riparte a Darlington il 17 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) DalMotor Speedway anche laGander RV & Outdoorstornerà in pistala lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria. La, che per chi non lo sapesse è paragonabile alla “F3” della, è un importantissimo banco di prova per giovani promesse che si sfidano contro alcuni dei volti storici della categoria. L’obiettivo dei ragazzi dellaè quello di crescere al più presto per raggiungere un posto nella Cup, la categoria principale del mondo. Bisogna però specificare che la categoria in questione non sta alla base della “piramide” dei campionati contrassegnati dalla National Association for Stock Car Auto Racing. Esistono infatti moltissime categorie nazionali e altre ‘regionali’, come la K & N ProEst ad ...

OA_Sport : Nascar 2020, Truck Series: Austin Hill in testa dopo due gare, si ripartirà da Charlotte - OA_Sport : Nascar Xfinity Series 2020, battaglia serrata tra Harrison Burton e Chase Briscoe. Si riparte a Darlington! - StockCarLiveITA : E ci siamo giocati ufficialmente Chase per il 2020 (Vedasi la maledizione delle copertine di Nascar '...' analoga a… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Papis l’americano: 'Così riparte la #Nascar. Mascherine? Già ok' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Go #Nascar go... torna in pista un pezzo di storia degli #States: tra campioni, scontri e show -

Ultime Notizie dalla rete : Nascar 2020 Campionato Nascar 2020 riparte a maggio NEWSAUTO Nascar 2020, Truck Series: Austin Hill in testa dopo due gare, si ripartirà da Charlotte

Dal Charlotte Motor Speedway anche la NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series tornerà in pista dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria. La Truck Series, che per chi non lo sapesse è parago ...

Matteo Pittaccio, la voce della quarantena

Venerdì prossimo si terrà il terzo e ultimo appuntamento della FP Vitual Charity Race, campionato virtuale patrocinato da FormulaPassion.it e coordinato dal FiT (Formula Italian Team). Lo scopo è racc ...

Dal Charlotte Motor Speedway anche la NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series tornerà in pista dopo la lunga pausa dovuta all’emergenza sanitaria. La Truck Series, che per chi non lo sapesse è parago ...Venerdì prossimo si terrà il terzo e ultimo appuntamento della FP Vitual Charity Race, campionato virtuale patrocinato da FormulaPassion.it e coordinato dal FiT (Formula Italian Team). Lo scopo è racc ...