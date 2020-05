Lavoratori stranieri, Bellanova: “Regolarizzarli è una battaglia per la legalità. La proposta non porta consenso perché non votano” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Questa è una battaglia per la legalità e contro il caporalato. In più, non porta consenso perché queste persone non votano“. Sono le parole della ministra dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, pronunciate nel corso di una diretta Facebook in merito alla proposta di regolarizzare i Lavoratori stranieri che operano nel settore primario. L'articolo Lavoratori stranieri, Bellanova: “Regolarizzarli è una battaglia per la legalità. La proposta non porta consenso perché non votano” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano Bellanova : "Lavoratori stranieri vanno regolarizzati - non sono qui per fare tappezzeria"

Sull'emersione dei lavoratori in nero c'è «una condivisione di fondo, sottolinea la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese riferendosi al piano di regolarizzazione degli immigrati su cui il governo ...

La ministra per le Politiche agricole e forestali Teresa Bellanova (Italia Viva) riaccende le tensioni nella maggioranza in merito alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Si parla di 600mila p ...

