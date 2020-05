Ex arbitro Webb: «Avrei voluto dire a CR7 di sbagliare quel rigore» (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’ex arbitro inglese Webb ha raccontato un retroscena su Cristiano Ronaldo e la sfida Manchester United-Tottenham del 2009 Howard Webb ha svelato un curioso retroscena sulla sfida tra Manchester United e Tottenham del 2009. Quando si accorse di aver erroneamente fischiato un calcio di rigore in favore dei Red Devils, l’ex arbitro inglese avrebbe voluto avanzare una particolare richiesta a Cristiano Ronaldo. «Ho visto Carrick arrivare sulla palla e poi Gomes che lo toccava, dopo il fischio sono rimasto colpito dallo stupore di Gomes. In pochi secondi mi sono reso conto di aver sbagliato. Avrei voluto dire a Cristiano Ronaldo di sbagliare quel rigore». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 6 maggio 2020) L’exingleseha raccontato un retroscena su Cristiano Ronaldo e la sfida Manchester United-Tottenham del 2009 Howardha svelato un curioso retroscena sulla sfida tra Manchester United e Tottenham del 2009. Quando si accorse di aver erroneamente fischiato un calcio diin favore dei Red Devils, l’exinglese avrebbeavanzare una particolare richiesta a Cristiano Ronaldo. «Ho visto Carrick arrivare sulla palla e poi Gomes che lo toccava, dopo il fischio sono rimasto colpito dallo stupore di Gomes. In pochi secondi mi sono reso conto di aver sbagliato.a Cristiano Ronaldo di». Leggi su Calcionews24.com

SkySport : L'ex arbitro Webb: 'In un Man United-Tottenham ho sperato che CR7 non segnasse un rigore' - CorSport : Quando l'arbitro #Webb gufò #CristianoRonaldo: 'Speravo sbagliasse il rigore' - infoitsport : Ronaldo e la gufata dell'arbitro Webb: 'Speravo fallisse il rigore' - infoitsport : L'ex arbitro Webb: “Ho sperato che Ronaldo sbagliasse un rigore” - infoitsport : L'ex arbitro Webb: 'In un Man United-Tottenham ho sperato che CR7 non segnasse un rigore' -