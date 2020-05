Coronavirus | dodicesimo caso in Vaticano

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 maggio 2020) È stato confermato un nuovopositivo al Covid-19, ilnello Stato della Città dele tra i dipendenti della Santa Sede.Lo spiega in una dichiarazione il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. "La persona lavorava da remoto fin dai primi giorni di marzo e al sopraggiungere dei sintomi è rimasta in isolamento domiciliare fiduciario. Prima del rientro sul luogo di lavoro è stata sottoposta a test, con esito positivo, dalla Direzione di Sanità e Igiene deled è ora in osservazione presso la propria abitazione" sottolinea Bruni.