Bologna | Mihajlovic torna in campo e si allena da solo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Il tecnico del, Sinisa, èto in. Questa mattina il serbo si è presentato a Casteldebole, dove si èto per oltre un’ora Ieri la Leucemia, oggi il Coronavirus. Sinisanon si arrende, è ancora una volta, stupisce tutti. Questa mattina il tecnico delsi è presentato al centro sportivo di Casteldebole. Il serbo si è diretto verso uno dei, dove ha svolto un’ora di esercizio fisico, senza il suo copricapo, mostrando di avere un buon ritmo nella gambe. Al termine dell’mento si è fermato a parlare con il ds delRiccardo Bigon. Il resto della squadra, invece, già da ieri ha ripreso adrsi singolarmente, nel rispetto del decreto governativo. Dal 18 saranno consentiti glimenti in gruppo, mentre il campionato dovrebbe riprendere a ...

"Quando mi e' stato chiesto di raccontare mio padre, la persona che amo di piu' al mondo, l'uomo che per tutti e' il sergente Sinisa, ma per me e' semplicemente l'uomo piu' straordinario che Dio potes ...Il leone Sinisa Mihajlovic, incurante del tempo non proprio bellissimo, è tornato ad allenarsi. Il tecnico del Bologna, sottoposto ad ottobre al trapianto di midollo osseo, ha effettuato prima giri di ...