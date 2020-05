Accadde oggi: il 6 maggio 1976 il terremoto in Friuli, da una tragedia nacque un modello esemplare (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. In quel giorno del 1976 la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Il sisma colpì principalmente le zone di Udine e Pordenone, tanti i Comuni distrutti o danneggiati, quasi mille le vittime totali. I danni furono amplificati dalle condizioni del suolo, delle costruzioni quasi tutte datate e dalla posizione dei comuni coinvolti situati, nella maggior parte dei casi, su alture. Già dal giorno dopo, nonostante il dolore e la disperazione, partì però una vera e propria gara di solidarietà, che coinvolse anche i cittadini friulani residenti all’estero. Lo Stato intervenne, concedendo però ampie autonomie a Regioni e comuni. I sindaci, per la ... Leggi su meteoweb.eu Accadde oggi : “Ei fu” - il 5 maggio 1821 Napoleone Bonaparte moriva a Sant’Elena

Accadde oggi : 71 anni fa la tragedia di Superga

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 lo schianto contro la collina di Superga - così finiva in tragedia la leggenda del Grande Torino [FOTO] (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il 6rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del. In quel giorno della terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Il sisma colpì principalmente le zone di Udine e Pordenone, tanti i Comuni distrutti o danneggiati, quasi mille le vittime totali. I danni furono amplificati dalle condizioni del suolo, delle costruzioni quasi tutte datate e dalla posizione dei comuni coinvolti situati, nellar parte dei casi, su alture. Già dal giorno dopo, nonostante il dolore e la disperazione, partì però una vera e propria gara di solidarietà, che coinvolse anche i cittadini friulani residenti all’estero. Lo Stato intervenne, concedendo però ampie autonomie a Regioni e comuni. I sindaci, per la ...

RaiNews : 'Io salvo le persone, se sono ebree o musulmane o di altre religioni a me non importa niente. A me interessa la vit… - Inter_TV : ?? | ACCADDE OGGI ?? anni fa ???? l'Inter vinceva la sesta Coppa Italia ???? Milito ci mette la firma, [SPOILER ALERT… - IsraelinItaly : A 20 anni dalla sua morte, ricordiamo oggi il Giusto fra le Nazioni Gino Bartali, grande campione del #ciclismo e d… - canteiro_hugo : RT @Sport_Mediaset: #OnThisDay - Lo squillo da big dell'#Italrugby, #Irlanda ko per la prima volta nella storia. Il #6maggio 1995 gli Azzur… - passione_inter : Accadde oggi - 6 maggio 1998, è Inter-show a Parigi: stesa la Lazio, la Coppa Uefa è nerazzurra -… -

Ultime Notizie dalla rete : Accadde oggi Accadde oggi sei maggio Positanonews Accadde oggi: la Juventus vince il suo primo scudetto con Antonio Conte allenatore

Due volte consecutive settima in classifica, con un progetto tecnico rivoluzionato, una nuova società e uno stadio di proprietà: la Juventus del 2011 sembra un cantiere aperto. Con Andrea Agnelli alla ...

Accadde nel rock, oggi 6 maggio: Bronski Beat, Marlene Dietrich, Errol Brown, Housemartins, Rolling Stones, Bob Seger, 1 / 6,

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Due volte consecutive settima in classifica, con un progetto tecnico rivoluzionato, una nuova società e uno stadio di proprietà: la Juventus del 2011 sembra un cantiere aperto. Con Andrea Agnelli alla ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...