Yakuza 7: Like a Dragon potrebbe arrivare in occidente anche su PC (Di martedì 5 maggio 2020) A quanto pare Yakuza: Like a Dragon potrebbe presto arrivare anche in occidente, almeno stando a quanto riportato da SteamDB.Questo è molto interessante in quanto la stessa SEGA non ha fatto sapere nulla circa l'uscita del gioco in occidente, che ricordiamo essere disponibile già dal 16 gennaio in Giappone.Sappiamo che il gioco dovrebbe arrivare in occidente nel 2020, tuttavia al momento non abbiamo la certezza di una versione PC, in quanto in Giappone il titolo è un'esclusiva PS4. Ovviamente al momento non possiamo essere sicuri di queste informazioni, bisogna però dire che solitamente SteamDB si è dimostrata una fonte molto affidabile, per ora però non ci resta che attendere per saperne di più.

