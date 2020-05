Un nuovo paradigna post-Covid | più conoscenza | meno apparenza

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 maggio 2020) Finalmente, pur con regole e limitazioni, pur con una comunicazione un po’ caotica e senza essere completamente attrezzati, siamo ripartiti. Ma in realtà non ci siamo ancora fatti una domanda: ripartiti per dove? I più, purtroppo, pensano di riprendere la strada dove era stata lasciata, come tante formiche che riformano subito la fila che un evento accidentale ha per un poco interrotto. Magari consapevoli - questo sì - di doversi rimboccare le maniche per rimediare a qualche punto di Pil che è andato perduto. Ma questa sarebbe la cosa peggiore.Purtroppo - o per fortuna - non è così. Non ripartiremo da dove il percorso si è fermato. Riaprendo le porte di casa prima o poi capiremo che ci troviamo di fronte alle rovine del nostro vecchio mondo. Anzi, a ben guardare il nostro mondo era già finito da un po’, solo che non ce ...