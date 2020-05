Sindacati attaccano Azzolina: è inefficace, manca piano scuola (Di martedì 5 maggio 2020) "È giunto il momento di riprendere la parola: abbiamo deciso di organizzare per il 13 maggio una giornata straordinaria di assemblee del personale della scuola in tutto il Paese, è giusto che la scuola partecipi alle scelte che la riguardano ed è quello che le organizzazioni sindacali intendono fare". Lo ha detto il segretario della Flc Cgil Francesco Sinopoli, in una video conferenza con gli altri Sindacati della scuola sulla ripartenza del settore scolastico. I segretari dei 5 Sindacati della scuola più rappresentativi hanno tutti attaccato la gestione dell'emergenza coronavirus nel settore da parte della ministra Lucia Azzolina, anche se "non è il momento per chiedere le sue dimissioni". Il 7 maggio è previsto un nuovo incontro tra i Sindacati e Azzolina."Il Ministero ha condotto questa fase con moltissime lacune e mancanze. Il ritardo che ... Leggi su ilfogliettone Scuola : dopo l’anticipazione della ministra i sindacati attaccano e il ministero fa marcia indietro (Di martedì 5 maggio 2020) "È giunto il momento di riprendere la parola: abbiamo deciso di organizzare per il 13 maggio una giornata straordinaria di assemblee del personale dellain tutto il Paese, è giusto che lapartecipi alle scelte che la riguardano ed è quello che le organizzazioni sindacali intendono fare". Lo ha detto il segretario della Flc Cgil Francesco Sinopoli, in una video conferenza con gli altridellasulla ripartenza del settore scolastico. I segretari dei 5dellapiù rappresentativi hanno tutti attaccato la gestione dell'emergenza coronavirus nel settore da parte della ministra Lucia, anche se "non è il momento per chiedere le sue dimissioni". Il 7 maggio è previsto un nuovo incontro tra i."Il Ministero ha condotto questa fase con moltissime lacune enze. Il ritardo che ...

Lanciano_24 : Pendolare con la febbre, i sindacati attaccano la Regione - FirenzePost : Scuola: dopo l’anticipazione della ministra i sindacati attaccano e il ministero fa marcia indietro… - marcellomorron1 : ma i sindacati perchè stanno zitti e non attaccano i politici per questi materiali che arrivano da Paesi dove esist… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Ferie non concesse al personale sanitario, i sindacati attaccano la Direzione Generale L… - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Ferie non concesse al personale sanitario, i sindacati attaccano la Direzione Generale LE… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindacati attaccano Pendolare con la febbre, i sindacati attaccano la Regione LANCIANO24.IT Napoli, al via Fase 2 coronavirus. La denuncia dei sindacati dei trasporti: "Treno Eav super affollato e nessun distanziamento"

Fase 2, sovraffollamento a bordo della Circumflegrea. Stamane i sindacati segnalano una situazione di mancato distanziamento a bordo del treno proveniente da Licola è arrivato a Montesanto. Un video t ...

Napoli, coronavirus, fase 2, la denuncia dei sindacati dei trasporti: "Treno Eav super affollato e nessun distanziamento"

Fase 2, sovraffollamento a bordo della Circumflegrea. Stamane i sindacati segnalano una situazione di mancato distanziamento a bordo del treno proveniente da Licola è arrivato a Montesanto. Un video t ...

Fase 2, sovraffollamento a bordo della Circumflegrea. Stamane i sindacati segnalano una situazione di mancato distanziamento a bordo del treno proveniente da Licola è arrivato a Montesanto. Un video t ...Fase 2, sovraffollamento a bordo della Circumflegrea. Stamane i sindacati segnalano una situazione di mancato distanziamento a bordo del treno proveniente da Licola è arrivato a Montesanto. Un video t ...