Salvini: "Sanzionare il programma di Giordano per la frase di Feltri sui meridionali è censura" (Di martedì 5 maggio 2020) Salvini: "Sanzionare Giordano per la frase di Feltri è censura" Il segretario della Lega Matteo Salvini ha definito "censura" la decisione dell'AgCom di sanzionare la trasmissione di Mario Giordano, Fuori dal coro, per aver ospitato l'infelice frase di Vittorio Feltri sui meridionali "inferiori". Nonostante il leader della Lega nei giorni scorsi avesse criticato l'inopportuna dichiarazione del direttore di Libero nel corso del programma di Rete 4, definendola "una ca**ata", adesso Salvini si è schierato a favore del programma che quella "ca**ata" l'ha trasmessa, senza prendere subito le distanze da Feltri. Quest'ultimo dal canto suo non aveva preso bene la critica di Salvini, e in un editoriale del 28 aprile aveva pubblicamente scaricato il leader della Lega.

