Rinnovo Insigne, si arriverà ad un accordo fino al 2024 (Di martedì 5 maggio 2020) Rinnovo Insigne, si arriverà ad un accordo fino al 2024. Sarà il capitano azzurro ad essere il punto di riferimento per il futuro Il “nuovo” vecchio leader. Lorenzo Insigne prolungherà il suo accordo con il Napoli, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Insigne ha ricostruito il proprio rapporto con Aurelio De Laurentiis ed è disposto a prolungare il suo contratto fino al 2024. Il capitano – si legge – è stato il punto di riferimento sul taglio agli stipendi e sulle multe. Ma ora il suo futuro sarà solo azzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Insigne-Napoli - nuovo capitolo : spunta una nuova idea per il rinnovo

Calciomercato Napoli - pronto il rinnovo a vita per Insigne

Ceccarini : "Se firma Mertens non lo fa Milik e viceversa. Insigne? Rinnovo non è priorità" (Di martedì 5 maggio 2020), si arriverà ad unal. Sarà il capitano azzurro ad essere il punto di riferimento per il futuro Il “nuovo” vecchio leader. Lorenzoprolungherà il suocon il Napoli, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.ha ricostruito il proprio rapporto con Aurelio De Laurentiis ed è disposto a prolungare il suo contrattoal. Il capitano – si legge – è stato il punto di riferimento sul taglio agli stipendi e sulle multe. Ma ora il suo futuro sarà solo azzurro. Leggi su Calcionews24.com

emilio_giuliano : Ewwwaaaiii...????????????????. Grande capitano. - Spazio_Napoli : - NapoliCalciogol : Napoli News – Gazzetta – Insigne come Totti e Del Piero: pronto rinnovo per rimanere a vita nel Napoli… - sportcampania1 : Napoli. Insigne come Totti e Del Piero, il capitano pronto al rinnovo a vita - SiamoPartenopei : Gazzetta - Insigne come Totti e Del Piero: pronto rinnovo per restare a vita nel Napoli -