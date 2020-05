Nathalie Guetta: “Don Matteo? Come i cornuti, ci ho ripensato. Mio fratello David Guetta lo vedo solo a Natale” (Di martedì 5 maggio 2020) L’attrice Nathalie Guetta, celebre per interpretare il ruolo della perpetua Natalina nella fiction di Rai 1 “Don Matteo” oltre che per essere la sorella del dj David Guetta, si è raccontata a 360 gradi nel corso di un’intervista a “Stasera tutto è possibile“, lo show condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica in prima serata su Rai 2 lunedì sera. Non poteva mancare ovviamente, un accenno al suo ruolo in “Don Matteo” che, dopo 20 anni di riprese con Terence Hill e Nino Frassica, aveva deciso di abbandonare salvo poi ripensarci: “Come i cornuti, ci ho ripensato. Non ne potevo più di Natalina, dopo 20 anni mi ero stancata. Ma ora sarei pronta a morire pur di girare un’ultimissima serie di “Don Matteo”, sempre che si faccia”. E di Terence Hill, che nella serie interpreta ... Leggi su ilfattoquotidiano Nathalie Guetta/ "Mio fratello David? Non lo vedo mai. Don Matteo? Ci ho ripensato.."

Nathalie Guetta : chi è Yudiel Sanchez - ex marito dell’attrice (Di martedì 5 maggio 2020) L’attrice, celebre per interpretare il ruolo della perpetua Natalina nella fiction di Rai 1 “Don” oltre che per essere la sorella del dj, si è raccontata a 360 gradi nel corso di un’intervista a “Stasera tutto è possibile“, lo show condotto da Stefano De Martino e trasmesso in replica in prima serata su Rai 2 lunedì sera. Non poteva mancare ovviamente, un accenno al suo ruolo in “Don” che, dopo 20 anni di riprese con Terence Hill e Nino Frassica, aveva deciso di abbandonare salvo poi ripensarci: “, ci ho. Non ne potevo più di Natalina, dopo 20 anni mi ero stancata. Ma ora sarei pronta a morire pur di girare un’ultimissima serie di “Don”, sempre che si faccia”. E di Terence Hill, che nella serie interpreta ...

FedericaPulell1 : Nathalie Guetta fa morire quando parla in napoletano #staseratuttoepossibile - Overthi87316312 : Ma io potrei continuare così con Nathalie Guetta per ore! #staseratuttoepossibile - zazoomnews : Nathalie Guetta- Mio fratello David? Non lo vedo mai. Don Matteo? Ci ho ripensato.. - #Nathalie #Guetta- #fratello… - ducati78 : antonio piazzola sembra Nathalie guetta uomo #UnGiornoinPretura -

Ultime Notizie dalla rete : Nathalie Guetta Nathalie Guetta/ 'Mio fratello David? Non lo vedo mai. Don Matteo? Ci ho ripensato..' Il Sussidiario.net Stasera Tutto È Possibile ottava puntata: ospiti e anticipazioni 4…

Lunedì 4 maggio torna l’appuntamento con lo show più esilarante della tv condotto da Stefano De Martino. Tema di questa ottava puntata sarà lo sport e, per l’occasione, all’Auditorium Rai di Napoli ar ...

Nathalie Guetta/ “Mio fratello David? Non lo vedo mai. Don Matteo? Ci ho ripensato..”

Nathalie Guetta torna in tv nella nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il feel good show condotto da Stefano De Martino e trasmesso il lunedì in replica in prima serata su Raidue. L’attrice, ...

Lunedì 4 maggio torna l’appuntamento con lo show più esilarante della tv condotto da Stefano De Martino. Tema di questa ottava puntata sarà lo sport e, per l’occasione, all’Auditorium Rai di Napoli ar ...Nathalie Guetta torna in tv nella nuova puntata di “Stasera tutto è possibile“, il feel good show condotto da Stefano De Martino e trasmesso il lunedì in replica in prima serata su Raidue. L’attrice, ...