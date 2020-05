Migranti, a Lampedusa 4 sbarchi in 12 ore: terminati spazi per quarantena (Di martedì 5 maggio 2020) Migranti, a Lampedusa 4 sbarchi in 12 ore: terminati spazi per quarantena. L’appello del sindaco che chiede una nave per isolamento Proseguono gli sbarchi di Migranti nel nostro Paese e tra la notte e la mattina, in meno di 12 ore, sono giunte 4 imbarcazioni a Lampedusa, per un totale di 150 Migranti. Una volta … L'articolo Migranti, a Lampedusa 4 sbarchi in 12 ore: terminati spazi per quarantena proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Altri 200 migranti a Lampedusa - sindaco chiede nave-quarantena/ Sbarchi nella notte

