Michelle Hunziker offese a Giovanna Botteri, interviene Tomaso Trussardi “pensate di difendere una donna ma ne state bullizzando un’altra” (Di martedì 5 maggio 2020) Non si placa la vicenda Striscia la notizia – Michelle Hunziker e le presunte offese alla bravissima e stimatissima Giovanna Botteri. La trasmissione Striscia la notizia è stata accusata di aver preso pesantemente in giro la giornalista Giovanna Botteri e il suo aspetto fisico. L’opinione pubblica ha avuto da ridire ancora di più contro la presentatrice di Striscia che ha dato la voce ad un servizio al centro del quale si metteva in risalto il modo di apparir in tv della giornalista Botteri. Da subito Striscia ha voluto dire la sua in merito a questa vicenda e poi è intervenuta direttamente la Hunziker che, dalla sua pagina Instagram ha detto così: “Dicono che noi abbiamo offeso pesantemente una giornalista che si chiama Giovanna Botteri. Cosa assolutamente non vera perché noi di Striscia abbiamo mandato in onda un servizio a ... Leggi su baritalianews Michelle Hunziker - tutti infuriati per il suo video “Umiltà zero - vergognati” (VIDEO)

Gabibbo sul caso Botteri : “Violenza su Michelle Hunziker”

