Lotto e Superenalotto da stasera nuovamente al via Lockdown salato per le entrate dei

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 5 maggio 2020)e Superenatornano da. Caccia aperta quindi ai numeri “ritardatari” dele agli oltre 36 milioni in palio al Superena. Il, duro per gli appassionati, è statoper l’erario. La fase due c’è anche per il gioco pubblico con il ritorno alle estrazioni e la raccolta delle giocate. I gioco più amati, tornano con le loro tre estrazioni settimanali dopo lo stop imposto il 21 marzo. E la “Dea bendata” tornerà a dispensare sogni e milioni. Lo stop al gioco pubblico è costato carissimo allo Stato. Con l’inizio deldei giochi le slot, le Videolottery, il Bingo e le scommesse sportive si sono fermati comee Superena. E così le perdite di gettito, rapportate all’anno scorso, potrebbero raggiungere la cifra record di 1,6 miliardi in meno. Nel ...