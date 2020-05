Live - Non è la D'Urso batte di nuovo Fazio e Giletti (Di martedì 5 maggio 2020) nuovo record di ascolto per la trasmissione “Live Non è la D’Urso- Il talk condotto Barbara batte, di nuovo, Fazio e Giletti. La Regina dei salotti conquista il 21% di share e 11 milioni di contatti. Barbara ringrazia tutti per questo successo che vede un format, comunque, stravolto La rete Mediaset con il programma della D’Urso vola negli ascolti : la puntata di Live Non è la D’UrsoArticolo completo: Live - Non è la D'Urso batte di nuovo Fazio e Giletti dal blog SoloDonna Leggi su solodonna LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : i pediatri : “Attenzione agli incontri tra bambini e nonni”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Galli avvisa : “L’emergenza non è finita”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Fauci : “Non ci sono prove che il virus sia artificiale” (Di martedì 5 maggio 2020)record di ascolto per la trasmissione “Non; la D’- Il talk condotto Barbara, di. La Regina dei salotti conquista il 21% di share e 11 milioni di contatti. Barbara ringrazia tutti per questo successo che vede un format, comunque, stravolto La rete Mediaset con il programma della D’vola negli ascolti : la puntata diNon; la D’Articolo completo:- Non; la D'didal blog SoloDonna

matteosalvinimi : Una telefonata che devono ascoltare tutti e che impone al governo di fare CHIAREZZA, subito e senza giri di parole.… - Benji_Mascolo : Stasera intanto ci vediamo sul nostro Instagram Ufficiale per un Live speciale. Sarà 1 ora di concerto live da casa… - LauraPausini : Questa sera in seconda serata su @RaiTre In anteprima,1 minuto di uno dei due video live che non avete mai visto f… - artsalcoholic : Quella bestia di Jeonghan non posta mai un cazzo di niente e si mette a fare le live OKAY - is4ur41 : RT @m_mbbn: una live vminkook la prossima volta? non farebbe male, forse. -