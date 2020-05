Libia, la Turchia tenta la spallata all’Italia (Di martedì 5 maggio 2020) La Turchia punta a scalzare l’Italia e la Cina dal mercato della logistica e della grande distribuzione in Libia. La strategia di Ankara è tanto aggressiva quanto chiara: vincere la guerra per procura che si combatte nell’ex Jamahiriyya del defunto Muammar Gheddafi e conquistare un’importante fetta del mercato africano. La Libia, oltre a essere ricchissima di risorse naturali, è la porta d’acceso perfetta per penetrare nel continente in pieno boom demografico. Non a caso l’agenzia di stampa Anadolu, megafono del “sultano” Recep Tayyip Erdogan, ha pubblicato un articolo in cui non fa mistero dei suoi piani per il paese nordafricano. “Se attuiamo una strategia di produzione che mira a rispondere agli ordini in modo tempestivo possiamo espandere ulteriormente la nostra quota di mercato e portare la supply chain in Libia a nostro ... Leggi su it.insideover CORONAVIRUS NORDAFRICA/ Il carico misterioso di quei voli tra Turchia e Libia (Di martedì 5 maggio 2020) Lapunta a scalzare l’Italia e la Cina dal mercato della logistica e della grande distribuzione in. La strategia di Ankara è tanto aggressiva quanto chiara: vincere la guerra per procura che si combatte nell’ex Jamahiriyya del defunto Muammar Gheddafi e conquistare un’importante fetta del mercato africano. La, oltre a essere ricchissima di risorse naturali, è la porta d’acceso perfetta per penetrare nel continente in pieno boom demografico. Non a caso l’agenzia di stampa Anadolu, megafono del “sultano” Recep Tayyip Erdogan, ha pubblicato un articolo in cui non fa mistero dei suoi piani per il paese nordafricano. “Se attuiamo una strategia di produzione che mira a rispondere agli ordini in modo tempestivo possiamo espandere ulteriormente la nostra quota di mercato e portare la supply chain ina nostro ...

