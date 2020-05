Legge Severino e particolare tenuità del fatto: problemi applicativi (Di martedì 5 maggio 2020) L'obiettivo della presente analisi normativa e giurisprudenziale è quello di fare il punto sulle conseguenze che una sentenza pronunciata in grado di appello con applicazione della causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto" comporta per l'eletto a cariche elettive, già precedentemente sospeso ai sensi del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 (c.d. Legge Severino), a seguito di sentenza di condanna pronunciata in primo grado con particolare riferimento al caso del Sindaco/consigliere comunale art. 11, comma 1, lett. a). L'assenza di una disciplina espressa richiede preliminarmente l'esame degli istituiti sostanziali (norme su incandidabilità e sospensione dalla carica degli amministratori locali, particolare tenuità del fatto) e processuali coinvolti e l'individuazione della relat... Leggi su studiocataldi Daspo legittimo ai politici condannati. La Consulta blinda la legge Severino. Bocciato il ricorso presentato dal leghista Tiramani. Il deputato è stato assolto nel frattempo in Cassazione (Di martedì 5 maggio 2020) L'obiettivo della presente analisi normativa e giurisprudenziale è quello di fare il punto sulle conseguenze che una sentenza pronunciata in grado di appello con applicazione della causa di non punibilità della "tenuità del" comporta per l'eletto a cariche elettive, già precedentemente sospeso ai sensi del D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 (c.d.), a seguito di sentenza di condanna pronunciata in primo grado conriferimento al caso del Sindaco/consigliere comunale art. 11, comma 1, lett. a). L'assenza di una disciplina espressa richiede preliminarmente l'esame degli istituiti sostanziali (norme su incandidabilità e sospensione dalla carica degli amministratori locali,tenuità del) e processuali coinvolti e l'individuazione della relat...

StudioCataldi : Legge Severino e particolare tenuità del fatto:problemi applicativi: Antonio Sette (ha… - boezio_severino : RT @RogerHalsted: In #Italia abbiamo la #costituzione sospesa, in #Germania dove non hanno una costituzione (ma una 'legge fondamentale') l… - slounge7 : @Sofia_Cardy @livenocontrol @boezio_severino @UCSCEI Conosci di legge o parli tanto per? Hai nota che I DPCM sono e… - cinesofi : @capulliarianna +la questione della Legge Severino, che lo vedeva indagato. Poi è stato assolto. Quindi non ne ho chissà che opinione. - adriano1949 : RT @MarcoCamillieri: Ve lo ricordate quando Berlusconi si inculò da solo con la legge Severino, proposta dal suo stesso schieramento? Ecco,… -

Ultime Notizie dalla rete : Legge Severino A2A, Del Bono su Mazzoncini: nessun impedimento alla nomina Corriere della Sera A2A, Del Bono su Mazzoncini:

Non c’è alcun impedimento giuridico alla nomina dell’ingegner Renato Mazzoncini (ex numero uno di Ferrovie dello Stato) alla guida di A2A. Perché non risulta indagato a Parma e anche se è stato rinvia ...

Le ragioni del fenomeno Vincenzo De Luca

Si dice, con preoccupazione, che nei momenti difficili i popoli cerchino l’uomo forte, ma forse la gente ha solo voglia di qualcuno che parli chiaro. Oggi il momento è sicuramente difficile e gli uomi ...

Non c’è alcun impedimento giuridico alla nomina dell’ingegner Renato Mazzoncini (ex numero uno di Ferrovie dello Stato) alla guida di A2A. Perché non risulta indagato a Parma e anche se è stato rinvia ...Si dice, con preoccupazione, che nei momenti difficili i popoli cerchino l’uomo forte, ma forse la gente ha solo voglia di qualcuno che parli chiaro. Oggi il momento è sicuramente difficile e gli uomi ...