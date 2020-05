Laccio tedesco sulla Bce | irritazione a Bruxelles

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 5 maggio 2020) Il ‘Quantitative easing’, il programma di acquisto di titoli sovrani lanciato dalla Bce governata da Mario Draghi nel 2015 per far fronte alla crisi finanziaria, non è propriamente illegale, non è bocciato, ma l’istituto di Francoforte ha tre mesi di tempo per giustificarsi e spiegare che sia ancora proporzionato alla situazione. Così la Corte Costituzionale tedesca dà il suo ultimatum a Francoforte, respingendo i ricorsi presentati contro il Qe, ma piazzando robusti paletti tedeschi intorno ai margini di azione della Banca centrale europea, seminando incertezza in tempi già molto incerti per via della incombente crisi economica da coronavirus. Tanto che dala reazione della Commissione europea è di profonda.“Riaffermiamo il primato della legge europea, e il fatto che le decisioni della Corte europea ...