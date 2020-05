Gomorroide, stasera 5 Maggio su Rai2: commedia con I Ditelo Voi, trama e cast (Di martedì 5 maggio 2020) Su Rai2 oggi 5 Maggio 2020 arriva Gomorroide, una commedia degli equivoci con protagonisti I Ditelo Voi, il noto trio comico alle prese con la camorra in un film che fa il pieno di risate. Appuntamento da relax con l’ironia partenopea, oggi martedì 5 Maggio, in prima serata su Rai2: con Gomorroide, diretto e intrepretato dal trio comico de I Ditelo Voi è un momento televisivo che ricalca la scelta di Rai2 di cavalcare l’onda della rilessatezza in questi giorni difficili da pandemia. Gomorroide, stasera 5 Maggio su Rai2 in prima serata Il film è il racconto di una serie tv comica, Gomorroide, che ironizza sulla camorra e incassa un grande successo di pubblico. Infatti la gente segue la serie e ha meno paura della malavita e si ribella ai soprusi quotidiani. Non solo, i tre protagonisti, che recitano il ruolo dei feroci e bizzarri camorristi, ... Leggi su italiasera Gomorroide : trama - cast e anticipazioni del film stasera in prima tv

Stasera in tv film – Gomorroide - un film made in Sud - oggi 5 Maggio

Gomorroide film stasera in tv 5 maggio : cast - trama - streaming (Di martedì 5 maggio 2020) Suoggi 52020 arriva, unadegli equivoci con protagonisti IVoi, il noto trio comico alle prese con la camorra in un film che fa il pieno di risate. Appuntamento da relax con l’ironia partenopea, oggi martedì 5, in prima serata su: con, diretto e intrepretato dal trio comico de IVoi è un momento televisivo che ricalca la scelta didi cavalcare l’onda della rilessatezza in questi giorni difficili da pandemia.suin prima serata Il film è il racconto di una serie tv comica,, che ironizza sulla camorra e incassa un grande successo di pubblico. Infatti la gente segue la serie e ha meno paura della malavita e si ribella ai soprusi quotidiani. Non solo, i tre protagonisti, che recitano il ruolo dei feroci e bizzarri camorristi, ...

italiaserait : Gomorroide, stasera 5 Maggio su Rai2: commedia con I Ditelo Voi, trama e cast - cineblogit : Stasera in tv: 'Gomorroide' su Rai 2 - cineblogit : Stasera in tv: 'Gomorroide' su Rai 2 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Gomorroide' su Rai 2 -