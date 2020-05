Germania | Corte boccia in parte il QE della BCE Un problema anche per l’Italia

(Di martedì 5 maggio 2020) E’ un si’ limitato e con molte riserve (che non ha caso ha ‘congelato’ una seduta di Borsa partita in forte rialzo) e con un pesante monito al governo di Berlino quello arrivato dallaCostituzionale tedesca chiamata a stabilire la legittimità del Pspp, il piano di acquisti lanciato ai tempi di Mario Draghi dalla Banca Centrale Europea. Ladi Karlsruhe si limita ad accettare le decisionidi Giustizia europea e a stabilire che il programma “non viola il divieto di finanziamento monetario” degli Stati membri. Ma nel giudizio odierno – che, si spiega, non riguarda le misure adottate nell’emergenza coronavirus – lalancia pesantissime responsabilità al governo e al Parlamento tedesco affinche’ adottino misure contro il Pspp. Il Programma di acquisti – ricordano i giudici tedeschi ...

La Corte Costituzionale tedesca ... come vi spieghiamo in questo approfondimento. Insomma, sostenere che la Germania abbia dato il suo ok all'acquisto dei titoli di Stato dei paesi membri da parte ...La Corte costituzionale tedesca non ha bocciato il Quantitative easing della Bce, ma nel suo giudizio sul programma di acquisto titoli inaugurato da Mario Draghi non è arrivata nemmeno una promozione.