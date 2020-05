GAZZETTA – “Riecco il re! Ieri sera è tornato a Torino CR7 | pronto… via!”

Leggi su calciomercato.napoli

(Di martedì 5 maggio 2020) “Riecco il re!. CR7, pronto… via!” è il titolo principale in prima pagina sull’edizione odierna de Ladello Sport. Il campione portoghese della Juventus èin Italia. Di spalla si parla di Romelu Lukaku e dell’Inter. Spazio anche all’idea di un campionato al Sud per ridurre i rischi, a destra il futuro sospeso di Zlatan Ibrahimovic e in primo piano il ricordo di Superga a 71 anni dalla tragedia del Grande. Il contagio da Coronavirus diminuisce, ma al Nord la situazione resta preoccupante, soprattutto in determinate regioni come la Lombardia. Si avanza l’ipotesi di una Serie A da riprendere giocando solo al Sud. Già individuate le città: Palermo, Bari e ovviamente Napoli. Al momento si tratta semplicemente di un’idea, ma non è la prima volta che ...