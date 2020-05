Coronavirus, quando finirà l’epidemia in Italia? Secondo uno studio cinese dovremo attendere fino al 6 agosto (Di martedì 5 maggio 2020) quando finirà l’epidemia di Coronavirus in Italia? Secondo uno studio cinese – da prendere con le pinze – dovremo attendere fino al 6 agosto. Un gruppo di ricercatori guidati da Wangping Jia del Chinese Pla General Hospital di Pechino ha confrontato l’evoluzione dell’epidemia nella provincia cinese di Hunan e in Italia in una indagine pubblicata su “Frontiers in Medicine”: dai risultati è emerso che in Italia l’allentamento delle misure nel nostro Paese potrebbe essere “arrivato troppo presto“, col rischio di “una seconda ondata di casi“. Secondo i ricercatori cinesi un intervento governativo “tempestivo e rigoroso” è fondamentale nel contenimento della diffusione del Coronavirus: “Pensiamo che sia troppo presto per allentare le restrizioni a partire dal 4 maggio“, ... Leggi su meteoweb.eu Quando riapriranno i parchi durante la fase 2 coronavirus in Italia?

Coronavirus, a Cremona zero decessi dopo 73 giorni di lutti

In provincia di Cremona si è interrotta una scia di morti lunga 73 giorni e costellata di 1.025 croci: tante sono state le vittime del Coronavirus nella striscia di terra tra il Po e il Serio. La luce ...

Coronavirus Lombardia: test sierologici anche nei privati, tamponi a domicilio «in 24/48 ore» per chi ha la febbre (e colleghi in isolamento)

Tracciamento e sorveglianza sanitaria. Sono i due binari su cui l’assessorato alla Sanità intende viaggiare nelle prossime settimane per tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus. Allo stes ...

