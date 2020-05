Coronavirus, continua a scendere il numero di positivi: 1.513 in meno rispetto a ieri. Nuovi casi in calo. Risale numero dei morti: 236 in 24 ore (Di martedì 5 maggio 2020) continua a calare il numero degli attuali positivi al Coronavirus in Italia: rispetto a lunedì sono 1.513 in meno, per un totale di 98.467. Lo ha reso noto la Protezione civile che parla anche di 85.231 guariti, con un incremento di 2.352 in 24 ore. Sono 1.075 i nuovi casi registrati, con la curva dei contagi allo 0,5%, per un totale di 21.3013. Tornano però a crescere le vittime giornaliere (236) che porta il totale a 29.315. In sei regioni – Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise – non si registrano morti nelle ultime 24 ore. continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva: ad oggi sono 1.427, 52 in meno rispetto a ieri. In Lombardia sono 509, 23 meno di ieri. Sempre secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, 16.270 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 553 pazienti rispetto a ieri. Sono invece ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ultime notizie – Conte : «Aiuti da Cina e Russia - ma la nostra politica estera non cambia». De Micheli : «Incentivi fino a 500 euro per le bici». In Italia continuano a calare gli attualmente positivi

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus continua Coronavirus Toscana: continua il trend discendente, 30 nuovi casi e 8 vittime Il Messaggero Coronavirus, bene i malati

VOTA 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 0/5 0 voti 0 commenti Stampa Sono 98.467 i malati per coronavirus in Italia, con un decremento di 1.513 rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile.

Coronavirus, la paura dei giocatori: “Chiediamo garanzie”

Il Coronavirus continua a fare paura. In Francia e in Olanda i campionati sono stati sospesi, mentre in Germania si potrebbe presto ripartire a giocare. Dalla Spagna invece arriva la voce dei giocator ...

