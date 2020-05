Arcuri | «App Immuni pronta a fine maggio Sarà utile solo facendo tanti tamponi | ma ci

(Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaPerché la appsia davverosarà indispensabile fare quanti piùpossibili. Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico, non si sbilancia su quando la app potrà essere scaricata: «A cavallo delladel mese la app saràper essere utilizzata – ha detto in audizione alla commissione Trasporti e Comunicazione alla Camera – ma si tratta di una mia opinione».indica comunque la strategia sulla quale virare per affrontare la diffusione dei contagi. Un modello simile a quello Veneto, di fatto, con un controllo sistematico dei sospetti contagiati dal Coronavirus per individuare i positivi il prima possibile: «La app funziona se il tempo di attraversamento – cioè dall’alert al tampone – ...

