Uomini e Donne fuori controllo, Tina Cipollari e la rissa con Gemma Galgani: “Tu sei una grande…” (Di lunedì 4 maggio 2020) Non si placano gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne, scoppia una vera e propria rissa verbale fra le due Donne e volano parole grosse. Continuano le incomprensioni tra la dama torinese e la storica opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi. La nota vamp, non riesce a digerire l’animo sognatore della 70enne e continua ad accusarla di essere falsa e di usare costantemente approcci sbagliati con gli Uomini che la corteggiano. Ad Uomini e Donne gli scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani sono ormai una costante del Trono Over. Così, anche nelle settimane in cui è andato in onda il corteggiamento virtuale con il nuovo format del programma di Canale 5, l’opinionista non ha smesso di dire la sua sulla dama torinese. Uomini Donne e l’ennesimo scontro tra Tina e Gemma Le indiscrezioni ... Leggi su velvetgossip Maria De Filippi cavalca il successo | Anticipazioni Uomini e Donne 4 Maggio

Anticipazioni Uomini e Donne - oggi pomeriggio : pubblico deluso dalla decisione di Maria

