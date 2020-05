Uomini e Donne, anticipazioni di oggi, lunedì 4 maggio: si torna in studio! Gemma e Giovanna conosceranno i corteggiatori virtuali (Di lunedì 4 maggio 2020) Manca davvero poco alla puntata di oggi, lunedì 4 maggio, di “Uomini e Donne”. Come abbiamo spiegato più volte, finalmente rivedremo dame e cavalieri, tronisti e corteggiatori in studio dopo due settimane di corteggiamenti virtuali a causa del Coronavirus. E’ iniziata la cosiddetta “Fase 2” anche per il dating-show di Maria De Filippi. Naturalmente si partirà da Gemma Galgani e Giovanna Abate, che in questi quindici giorni hanno “rappresentato” rispettivamente il Trono Over e il Trono Classico. Entrambe dovrebbero iniziare a conoscere di persona i loro corteggiatori, che finora hanno cercato di sedurle “con le parole”. Per la dama 78enne ci sono addirittura uno che ha dichiarato di avere 26 anni (il famoso “Sirius”, sedicente ufficiale di Marina) e un altro 38 (“Occhi Blu”, che si è ... Leggi su pianetadonne.blog Uomini e Donne - chi è Carlo Pietropoli : età e lavoro dell’ex calciatore diventato tronista

